Украински удар подпали ключови руски петролни съоръжения

Украинско нападение с дронове предизвика тази нощ пожари и щети в руския черноморски град Туапсе. Сред засегнатите са петролен танкер и пристанищната инфраструктура на стратегически терминал, управляван от „Роснефт“. Според руските власти няма пострадали, но инцидентът подчертава ескалацията на дроновата война между Киев и Москва в навечерието на зимата.

Щети по петролния танкер и пристанището

От областната администрация на Краснодарския край съобщават, че отломки от безпилотни летателни апарати са паднали върху петролен танкер в пристанището на Туапсе, причинявайки повреда на дека. „На плавателния съд избухна пожар, а екипажът беше евакуиран“, се посочва в публикация в официалния канал на администрацията в Телеграм.

В пристанището на Туапсе се намира Черноморският нефтен терминал и рафинерия, управлявана от „Роснефт“, които вече неколкократно са били обект на украински атаки тази година. По данни на Ройтерс терминалът има ключова роля в разпределението на руския суров нефт и петролни продукти за международните пазари, което прави всяко смущение в дейността му стратегически значимо за износа на Москва.

Целите на украинската кампания

Според украинската армия атаките срещу руски рафинерии и тръбопроводи са част от мащабна кампания за отслабване на руската военна логистика и ограничаване на горивните доставки за фронта. Киев аргументира действията си като ответна мярка на руските удари по украинската електропреносна мрежа, които зачестиха в навечерието на зимния сезон.

През последните месеци украинските сили засилиха въздушните удари с дронове по цели дълбоко в руска територия – тенденция, която Москва определя като „терористична дейност“, а Киев като „законна самоотбрана“.

Щети и тревоги в региона

Администрацията на Краснодарския край допълва, че при нападението са повредени сгради в пристанищния комплекс, както и жилищна постройка в село Соснови, в покрайнините на Туапсе. Няма данни за пострадали, а на жп гарата са нанесени само незначителни щети.

Междувременно тревога за въздушна заплаха бе обявена и в друг черноморски град на региона – Новоросийск, съобщи агенция ТАСС. Кметът Андрей Кравченко потвърди в Телеграм, че населението е било предупредено за възможни нови атаки с безпилотни апарати. Ситуацията подчертава засиленото напрежение в южните руски райони, където украинските удари по енергийната и транспортната инфраструктура стават все по-чести.

