Украински удар подпали ключови руски петролни съоръжения
Пожар избухна в пристанището на стратегическия руски нефтен терминал, управляван от „Роснефт“
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Пожар избухна в пристанището на стратегическия руски нефтен терминал, управляван от „Роснефт“
Строежът може да започне в най-скоро време, изтъкна Иван Иванов
Почистиха и обследваха трафопостовете с инфрачервена камера
Почистиха и обследваха трафопостовете с инфрачервена камера
ЕНЕРГО-ПРО провежда профилактика на трафопостове, които електрозахранват учебните заведения в Североизточна България, съобщиха от компанията. Профилак...
Всички съоръжения във въжения парк в местността Бачиново, както и това, от което падна 7-годишно момиченце, са абсолютно изправни. Това съобщи на прес...
Всички съоръжения във въжения парк в местността Бачиново, както и това, от което падна 7-годишно момиченце, са абсолютно изправни. Това съобщи на прес...
Премиерът прави ревизия заедно с вътрешния министър и министъра на отбраната Министър-председателят Бойко Борисов заедно с двама министри стартира пр...
София. В МВР ще се създаде дирекция за критичната инфраструктура. Това стана ясно от думите на вътрешния министър Цветлин Йовчев след заседанието на к...
Съоръженията са единствени в света
Министърът се ангажира за ремонта на ДКС във Варна