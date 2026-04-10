Украински атаки в Русия взеха жертва и оставиха разрушения

Нощни удари и нови жертви разклатиха Русия часове преди обявеното великденско примирие. Един човек загина, а други бяха ранени при атаки, които поставят под съмнение реалната възможност за спиране на огъня. Разрушени домове и паника сред цивилните показват, че конфликтът остава далеч от затихване. Въпреки политическите сигнали за пауза, реалността на терен остава брутална.

Жител на руския град Волжски е загинал през нощта при нападение с украински безпилотен летателен апарат. Това съобщи губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров.

Информацията беше разпространена чрез канала в Телеграм на регионалната администрация и цитирана от ТАСС. Случаят подчертава, че дори далеч от фронтовата линия опасността остава реална.

Жена е била ранена след падане на отломки от ракета при удар в Брянска област, съобщи губернаторът Александър Богомаз. По думите му са разрушени четири жилища, а още 15 са сериозно повредени.

Той уточни, че атаката е извършена с ракети с голям обсег „Нептун“, като руската противовъздушна отбрана е успяла да ги неутрализира.

Според Франс прес Украйна продължава да изпраща дронове към руска територия почти всяка нощ. Основните цели са обекти от енергийната инфраструктура, в отговор на продължаващите руски удари на украинска територия.

Тази ескалация показва, че конфликтът се разгръща на нови фронтове, където цивилната инфраструктура става все по-честа мишена.

Руският президент Владимир Путин обяви спиране на огъня за дните около Великден, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев приема предложението.

Въпреки това последните атаки хвърлят сериозна сянка върху възможността за реално примирие, като показват колко крехки са подобни договорености в условията на продължаващ военен конфликт.

