Кървава нощ в Украйна въпреки заявеното великденско примирие

Двама души починаха, а трима бяха ранени при руски въздушни удари през нощта в Днепропетровска област, съобщи Франс прес, като се позова на публикация на областната военна администрация в Телеграм. Атакувани са били три района в областта, а данните идват в особено напрегнат момент - само часове след като Москва обяви прекратяване на огъня за православния Великден.

Така вместо очакване за затишие, нощта донесе нови жертви и разрушения. Случилото се хвърля тежка сянка върху надеждите за дори кратка пауза във войната.

По информация на местните власти двама души са били убити в Синелниковски район. Там е бил ранен и още един човек, докато в района на Никопол са пострадали още двама мъже - на 40 и на 74 години.

Ударите са засегнали общо три района в Днепропетровска област, което показва, че напрежението на терен остава високо. Засега местната администрация не съобщава допълнителни подробности за мащаба на разрушенията, но потвърждава жертвите и ранените.

Трагедията идва на фона на обявеното от руския президент Владимир Путин прекратяване на огъня за уикенда на православния Великден - утре и вдругиден. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е съгласен с подобна стъпка, като подчерта, че украинската страна е предложила такова примирие още по-рано.

Именно затова нощната атака придава още по-мрачен оттенък на дипломатическите сигнали от последните часове. Докато официално се говори за празнично затишие, на терен войната отново показа най-жестокото си лице.

