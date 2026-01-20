Тръмп се похвали с 365 победи за 365 дни и каза нещо важно за Гренландия

Доналд Тръмп заяви, че никой не е правил повече за НАТО от самия него. "Без мен вече нямаше да има НАТО", написа американският презцидент в социалната мрежа Трут сошъл. "НАТО щеше да бъде на бунището на историята. Тъжно, но е истина", изтъкна Тръмп, който тази вечер направи обобщение на постиженията си след една година в Белия дом.

Той се похвали с 365 победи за 365 дни, като постави акцент върху борбата с нелегалната имиграция и показа разпечатки на задържани с криминално минало в Минесота. Той нарече венецуелския опозиционен лидер и Нобелов лауреат за мир Мария Корина Мачадо "невероятно мила жена" и не изключи бъдеща роля за нея във Венецуела.

Тръмп заяви, че скоро Съединените щати ще вземат на прицел и наркотиците, влизащи в страната по суша, без да дава подробности. Президентът защити ползите от митническата си политика и отбеляза, че очаква решението на Върховния съд по този въпрос. Президентът заяви, че не би отишъл на среща на Г-7 в Париж- инициатива на френския президент за изход от трансатлантическата криза около Гренландия, предаде БНТ.

"Взехме стотици милиарди долари /от мита/. Ако загубим това дело, може да се наложи да направим всичко възможно, за да ги върнем. Не знам как това ще стане много лесно, без да навредим на много хора. Но чакаме това дело с нетърпение. Те трябва да си оправят държавите. Бондон има много проблеми. И Париж има много проблеми. Те имат два проблема - имиграцията и енергетиката. Трябва да се откажат от вятърните мелници и да се върнат назад. Обединеното кралство има страхотен актив, наречен Северно море. Норвегия го използва, печели цяло състояние, а те -не, въпреки че имат по-добрата част от морето. Би било добре да си оправят държавите, но аз се разбирам много добре с тях", заяви Тръмп.

"Съединените щати и НАТО ще постигнат споразумение за бъдещето на Гренландия, което ще удовлетвори и двете страни", допълни президентът.

По-рано през деня Тръмп каза, че "няма връщане назад", що се отнася до целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова.

"Мисля, че ще измислим нещо, което ще направи НАТО и нас много доволни", изтъкна Тръмп.

Американският лидер каза още, че Съединените щати са насрочили голям брой срещи за Гренландия на годишната среща на Световния икономически форум в Швейцария тази седмица, предаде БТА.

