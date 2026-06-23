Тръмп размаха пръст на НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да откаже помощ на страни от НАТО в отговор на това, което той определи като липса на подкрепа от съюзниците за американската военна операция в Иран.

"Похарчихме всички тези пари. И когато искаме малко помощ за дребни неща, те казват не, по-скоро не бихме помогнали", каза Тръмп по време на пресконференция в Овалния кабинет. Глупаво е да се казва това, защото ние можем да им кажем същото, ако решим, и може би ще го направим", добави той.

Въпреки обтегнатите отношения със съюза, Тръмп е планирал да участва в срещата на върха на НАТО в Анкара, Турция, следващия месец.

Тръмп също заяви, че евентуално облекчаване на санкциите срещу Иран "в голяма степен" би било от полза за американските фермери, като предупреди, че Техеран трябва да спазва ангажиментите си или да понесе последствия.

Пред репортери в Овалния кабинет той каза, че над 90-милионното население на Иран страда от сериозна продоволствена несигурност и че всякакви средства, освободени чрез премахване на санкции, ще бъдат насочени към внос на селскостопански продукти от САЩ, предава Turkiye Today. "Ако санкциите бъдат премахнати, пари ще влязат в страната. Всичките тези пари ще се върнат под формата на покупки на храна, от която те отчаяно се нуждаят… Парите, които освободим, в голяма степен ще отидат при нашите фермери", категоричен бе той.

По темата за ядреното споразумение Тръмп отправи директно предупреждение към Техеран, заявявайки, че Вашингтон ще реагира, ако Иран не изпълнява ангажиментите си.

"Ако Иран не спази споразумението или не се държи както трябва, ще направя това, което трябва да направя", закани се той.

Попитан за Ливан и изявление на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че израелските сили няма да се изтеглят от страната, Тръмп отговори: "Аз решавам проблеми, и то бързо, включително с Биби (Нетаняху)".

САЩ и Иран подписаха дистанционно меморандум за разбирателство миналата седмица, с който се открива 60-дневен прозорец за преговори за разрешаване на спорове, включително съдбата на обогатения уран на Иран, ядрената му програма и други нерешени въпроси.

Документът от 14 точки предвижда незабавно и трайно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, премахване на морската блокада на Иран и гарантиране на безопасен проход за търговски кораби през Ормузкия проток.

Той включва и план за възстановяване и икономическо развитие на Иран на стойност най-малко 300 милиарда долара, облекчаване на ограниченията за износ на петрол, освобождаване на замразени ирански активи и потвърждение от Техеран, че няма да разработва ядрени оръжия.

Тръмп заяви, че Ормузкият проток е "напълно отворен", като твърди, че САЩ са отчели най-големия еднодневен транзит на петрол през него в историята в неделя.

"Вчера премина повече петрол от всякога през протока. Ще видим как ще се развият нещата, но имаме две неща - имаме отворен проток и държава, която никога няма да има ядрено оръжие", допълва той.

"Блокадата беше по-въздействаща от бомбардировките", подчерта американският лидер.

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