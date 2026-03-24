Тръмп намери своя човек в Иран

След обявеното петдневно примирие от страната на Доналд Тръмп, американският президент обяви, че иска да управлява съвместно Ормузкия проток с Иран.

Заявявайки напредък по мирното споразумение в понеделник вечерта, Тръмп заяви, че Америка ще „контролира съвместно“ ключовия петролен маршрут и обеща, че ще има „много сериозна форма на смяна на режима“ в Ислямската република.

Американският президент добави, че са водени разговори с "уважаван и високопоставен" ирански лидер, който може да бъде "точно това, което търсим“, и заяви, че Ислямската република е нетърпелива за сделка за прекратяване на войната, съобщава dnes.bg.

Тръмп е на мнение, че мирът е вероятен, но настоя, че ако преговорите се провалят, САЩ "просто ще продължат да бомбардират малките сърца“.

Тръмп направи обратен завой по отношение на 48-часовия краен срок, който беше наложил на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток, жизненоважния морски проход за доставки на петрол, който е блокиран от началото на войната.

След като президентът заплаши да "унищожи“ електроцентралите на Иран, Техеран публикува списък с цели за ответни мерки в съседните държави от Персийския залив, включително атомна електроцентрала в ОАЕ.

На въпрос на репортери кой ще контролира Ормузкия проток, Тръмп отговори, че това ще бъде съвместна работа.

"Може би аз. Аз и аятолахът, който и да е аятолахът", отговори Тръмп и каза, че ако бъде договорено прекратяване на огъня, Ормузкият проток ще се отвори отново незабавно.

Уиткоф спешно в Пакистан

Появиха се информации, че Стив Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп, е пътувал до Пакистан, за да проведе мирни преговори с Иран, тъй като опасенията за ракетен обстрел на режима през Персийския залив не са се осъществили.

Пакистан предложи да действа като посредник между САЩ и Иран, а пристигането на Стив Уиткоф в Исламабад породи надежди за дипломатически край на войната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com