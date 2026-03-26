Тръмп каза най-големия майтап за войната

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е получил предложение от Иран да стане върховен лидер. Той е отговорил „Не, благодаря, но не искам“.

Според него правителството на Иран „има много добри шансове да постигне споразумение“, но не иска да го оповести публично, защото „смята, че собственият му народ ще го убие“.

„Преговаряме и те имат много добри шансове да постигнат споразумение, но ги е страх да си признаят, защото смятат, че народът им ще ги убие“, каза Тръмп по време на галавечеря за набиране на средства за Републиканската партия, пише "Блиц".

Обитателят на Белия дом по едно време стигна дотам, заявявайки, че от Иран „са искали той да бъде следващия върховен лидер“ на Ислямската република, но отказал.

„Не, благодаря, но не искам“, отвърнал им Тръмп по неговите собствени думи, без да става ясно дали го подхвърли на шега или говори сериозно.

„Те също така се страхуват, че ще ги убием“, продължи да разказва 79-годишният републиканец и отново подчерта, че „Съединените щати печелят по-голямата част от войната“.

„Никой никога досега не е виждал нещо подобно в Близкия изток, каквото правим ние с Иран“, допълни Доналд Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com