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Майтап угаси Слънцето

Майтап угаси Слънцето

Приписаха на НАСА прогноза, че преди Коледа ни чакат 6 дни пълен мрак Силна магнитна буря се чака, но месец по-рано - на 16 ноември Слънцето ще изга...

04 ноември | 7:05
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