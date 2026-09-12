Тръмп каза най-големия майтап за войната
Отказал на примамливо предложение
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Отказал на примамливо предложение
Думите й, разбира се, неизбежно провокираха реакциите на последователите й
Мрежата се забавлява с новия слоган на партията
Зевзеци родиха готини вицове
Приписаха на НАСА прогноза, че преди Коледа ни чакат 6 дни пълен мрак Силна магнитна буря се чака, но месец по-рано - на 16 ноември Слънцето ще изга...