Танцът на победата. Унгарски депутат запали мрежата (ВИДЕО)

Унгарски депутат стана хит в мрежата с бурните си танцови движения, с които отпразнува победата на партия "Тиса" над Виктор Орбан, съобщава The Independent.

Жолт Хегедюш танцува с възторг на партито по случай победата на Петер Мадяр. Хиляди хора заляха улиците на Будапеща, за да празнуват.

Междувременно победителят в унгарските избори Петер Мадяр заяви във вторник, че ако руският президент Владимир Путин инициира разговор с него, той би разговарял с него и би му казал да сложи край на войната в Украйна.

„Ако Владимир Путин се обади, ще вдигна телефона“, каза той на първата си пресконференция след съкрушителната победа срещу Орбан.

„Ако разговаряме, бих могъл да му кажа, че би било хубаво да се прекратят убийствата след четири години и да се сложи край на войната“, допълни той.

„Вероятно това ще бъде кратък телефонен разговор и не мисля, че той би спрял войната по мой съвет“, добави той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com