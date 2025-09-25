Страховито земетресение стресна 2 държави и причини щети

Земетресение с магнитуд 6,3 бе регистрирано снощи в северозападната част на Венецуела, съобщи Геоложката служба на САЩ.

Епицентърът на земния трус е бил на около 24 километра източно-североизточно от Мене Гранде в щата Сулия, разположен на повече от 600 километра западно от столицата Каракас.

Правителството на Венецуела не е съобщило още данни за земетресението, което според Геоложката служба на САЩ е било с дълбочина 7,8 километра.

Земният трус е бил усетен и в няколко департамента на съседна Колумбия. Мнозина местни жители са били евакуирани от жилищни и офис сгради в райони покрай границата.

Няма данни за жертви в нито една от двете страни. Мене Гранде се намира на източното крайбрежие на езерото Маракайбо, важно за нефтената промишленост на Венецуела, която разполага с най-големите доказани запаси от нефт в света.

Венецуелската държавна телевизия не прекъсна програмите си по време на земетресението и след него, включително научнопопулярна рубрика, водена от президента Николас Мадуро.

Губернаторът на Сулия потвърди, че регионалните власти са започнали да оценяват щетите по различни инфраструктурни обекти, като например болници, църкви и мостове, след земетресението с магнитуд 5,4, предаде БТА.

„Оценяваме структурните щети, които са докладвани досега, включително по болницата „Луис Разети“ в град Пуебло Нуево, в община Баралт, и моста „Сан Педро““, заяви губернаторът пред църквата „Санта Барбара“ в Маракайбо – столицата на щата Сулия – чиято кула е претърпяла щети.

Калдера каза, че има щети и по Общата болница в Маракайбо, както и по някои светофари. Регистрирано е и прекъсване на електричеството в части от община Хесус Енрике Лосада.

Длъжностното лице заяви, че държавните сили за сигурност, Гражданска защита, както и инженери и техници от различните общини на Сулия, ще оценят всички възможни щети в региона през следващите часове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com