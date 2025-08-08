Срещата Тръмп-Путин. Часът и мястото се променят

След като Фокс нюз пусна сутринта новината, че срещата на президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин е насрочена за понеделник, сега Sky News излезе с друга дата.

Според телевизията това ще се случи по-скоро до края на следващата седмица.

Според неназован служител на Белия дом мястото на срещата все още се обсъжда, като ОАЕ – като желание на Русия и Рим – като оферта на Тръмп, но в напреварата за домакинството вече се включват Унгария и Швейцария.

ООН също е готова да предостави централата си в Ню Йорк за евентуална среща между президентите на Руската федерация и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп

Sky News пише, че по-нататъшните подробности и логистиката "все още не са ясни и много нестабилни".

Остава неизвестно и дали украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата.

В същото време източникът на медията заяви, че руската страна е предоставила списък с искания за евентуално прекратяване на огъня, като сега САЩ се опитват да привлекат подкрепата на Украйна и европейските съюзници.

По-рано Bloomberg съобщи за подготовката на споразумение за уреждане в навечерието на срещата на върха Путин-Тръмп. Според агенцията става въпрос за отказа на Киев от част от териториите. В същото време Москва трябва да спре офанзивата в Херсонска и Запорожка област по сегашните фронтови линии.

Събеседниците на Bloomberg предупредиха, че условията на споразумението не са финализирани и могат да се променят.

