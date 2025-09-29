Свят

Смърт край Москва при украински удар с дрон

Снощи руският град Белгород бе засегнат от мащабно прекъсване на електроснабдяването

29 сеп 25 | 9:59
Иван Ангелов

Двама души бяха убити в руската Московска област в резултат на украинско нападение с дронове тази нощ, предаде Ройтерс.

Агенцията се позова на публикация на губернатора на областта Андрей Воробьов в приложението "Телеграм".

Снощи руският град Белгород бе засегнат от мащабно прекъсване на електроснабдяването след украинска въздушна атака, информира ДПА, като цитира местните власти и на публикации в социалните мрежи.

Автор Иван Ангелов

