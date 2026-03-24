Смърт и разрушения след масирана руска атака в Украйна

Мащабно руско нападение с дронове и ракети през нощта доведе до смъртта на най-малко петима души и рани поне 17 в Украйна. Въздушна тревога беше обявена в почти всички области на страната, съобщиха местните власти, цитирани от Укринформ, Франс прес и Ройтерс.

Ударите засегнаха жилищни райони и инфраструктура в няколко региона. Щетите са значителни, а спасителните операции продължават.

В Полтавска област двама души са загинали, а 11 са ранени, съобщи ръководителят на военната администрация Виталий Дякивнич. Атаката е причинила сериозни щети по жилищни сгради и хотел, в който е избухнал пожар.

В Запорожие също има жертва и ранени след масирани удари. По данни на местните власти са повредени жилищни блокове, къщи, търговски обекти и съоръжения от промишлената инфраструктура.

Четвърти човек е загинал в Херсон, след като къща е била разрушена при удар. Тялото е извадено от развалините от спасителните екипи рано сутринта.

В Харковска област атака с дрон по теснолинейка е убила 61-годишен пътник в село Слатине, съобщиха от прокуратурата. В Днипропетровска област 76-годишна жена е ранена при пожар след серия от удари по населени места с дронове и артилерия.

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че са били унищожени 55 украински дрона над няколко руски области, както и над Крим, района на Москва и над Черно море.

