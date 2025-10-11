След решението на Тръмп за Китай! Пазар загуби 250 млрд долара за час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че налага допълнителни мита върху стоките от Китай. Тръмп съобщи, че върху действащите мита САЩ налагат от 1 ноември или по-рано допълнителни 100%.

След решението криптопазарът загуби 250 млрд долара за час.

Тръмп обясни, че налага високите санкции, защото "от 1 ноември Китай въвежда мащабен експортен контрол на почти всичко произведено в страната. Това засяга всички страни без изключение и очевидно е план, който е готвен дълго".

САЩ също ще въведат експортен контрол върху критичните стоки, които се изнасят за Китай.

„Току-що стана известно, че Китай е заел изключително агресивна позиция по отношение на търговията, изпращайки до света изключително враждебно писмо, в което заявява, че от 1 ноември 2025 г. ще наложи всеобхватен контрол върху износа на почти всички свои продукти, както и на някои продукти, дори на тези, които не произвежда. Това засяга ВСИЧКИ страни, без изключение, и очевидно е план, който са разработили преди много години. Това е абсолютно нечувано в международната търговия и е морален позор в отношенията с други страни.

Въз основа на факта, че Китай зае тази безпрецедентна позиция и говорейки само от името на Съединените щати, а не от името на други страни, които също са били заплашени, считано от 1 ноември 2025 г. (или по-рано, в зависимост от евентуални по-нататъшни действия или промени, направени от Китай), Съединените щати ще наложат 100% мито на Китай, в допълнение към всяко мито, което плаща в момента. Ще наложим и контрол върху износа на всякакъв критичен софтуер на 1 ноември. Невъзможно е да се повярва, че Китай би предприел подобни действия, но те го направиха и останалото е история“, написа Тръмп в социалните мрежи.

Заявлението на Тръмп бе направено минути преди да затворят борсите в САЩ, но пазарите реагираха бързо.

Американският фондов пазар се срина с 1,65 трилиона долара след изявлението на Тръмп за нови мита срещу Китай.

Новата търговска война се отрази светкавично и на криптовалутите. ️TON се срина със 73% и се търгува на $ 0.71$. XRP загуби 51,4%, Binance падна с 26,8%, Solana: -20,2. Bitcoin загуби повече от 14 хиляди долара от стойността си, а Ethereum загуби 19%.

Планираната среща между Тръмп и Си Дзинпин в Южна Корея по-късно този месец може вече да не се състои, каза американският президент, като допълни, че "изглежда няма причина" да се срещне с китайския си колега. Заплахата на американския президент поставя началото на нова ескалация в нестабилния му спор с Китай. Само преди четири месеца той описа отношенията на САЩ със страната като "отлични", след като подписа споразумение за намаляване на митата.





