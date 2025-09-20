САЩ с нови такси за тези визи

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще поиска от компаниите да плащат 100 000 долара годишно за работна виза H-1B, което потенциално може да нанесе голям удар на технологичния сектор, който разчита в голяма степен на квалифицирани кадри от Индия и Китай, съобщи Ройтерс.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп започна широкомащабна кампания срещу имиграцията, включително мерки за ограничаване на някои форми на законна имиграция.

Мярката за преобразуване на програмата за визи H-1B представлява най-мащабното усилие на неговата администрация досега за преработване на временните работни визи.

"Ако ще обучавате някого, ще обучавате някой от най-новите възпитаници на един от големите университети в страната ни. Обучавайте американци. Спрете да внасяте хора, които да заемат нашите работни места", заяви американският министър на търговията Хауърд Лътник.

