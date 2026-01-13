Русия удари с пълна сила! Жертви след адска ракетна вълна в Украйна

Руските сили подложиха тази нощ двата най-големи украински града - столицата Киев и Харков - на най-интензивната вълна от ракетни атаки от началото на годината, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местните власти и украински медии. Ударите са били концентрирани в нощните часове и са предизвикали серия от експлозии, които са разтърсили жилищни райони.

Най-тежко засегнат е североизточният Харков, където четирима души са загинали, съобщават местните власти. Градът се намира на около 30 километра от границата с Русия и от началото на войната е сред най-често обстрелваните. Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов уточни, че жертвите са в предградията на Харков, а най-малко шестима души са ранени при атаките.

По думите на Синегубов, цитирани в публикация в Телеграм, сред пострадалите са трима мъже на възраст 58, 42 и 40 години, които са настанени в болница. Информацията беше потвърдена и от Укринформ, като се посочва, че състоянието на ранените се следи от лекарите.

Под ракетен обстрел е била и украинската столица. Ръководителят на военната администрация в Киев Тимур Ткаченко заяви, че градът е бил подложен на масирана атака, а кметът Виталий Кличко потвърди, че противовъздушната отбрана е била задействана. Очевидци, цитирани от Ройтерс, съобщават за серия от експлозии в различни части на града, като към момента няма официална информация за жертви или сериозни щети в столицата.

