Промяна в срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Дългоочакваната среща между мен като президент на Съединените американски щати и президента на Русия Владимир Путин ще се състои идния петък, 15 август, във Великия щат Аляска. Очаквайте подробности", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Сошъл".

Малко по-рано днес Тръмп разкри, че САЩ предлагат Киев да отстъпи територии, а Русия да върне част от районите на Украйна. "Зеленски получава всичко за развитието на Украйна", каза Тръмп, без да даде каквито и да е подробности. Президентът заяви, че въпросът за размяната на територии между Украйна и Русия е "сложен", но ще донесе ползи и за двете страни.

Зашо двамата загърбиха всички възможни домакини за срещата - ОАЕ, Рим, Унгария, Швейцариа?

Отговорът даде новата звезда на Кремъл, ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции, специалният представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

Той заяви, че предстоящата среща е призив "да развиват сътрудничество в Арктика и отвъд нея".

Родена като Руска Америка

„Родена като Руска Америка - православни корени, крепости, търговия с кожи - Аляска отразява тези връзки и прави Съединените щати арктическа страна. Нека си сътрудничим в областта на околната среда, инфраструктурата и енергетиката в Арктика и отвъд нея“, пише Дмитриев в X.

В Аляска ще бъде първата среща лице в лице между руския и американския лидер, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г.

„Изглежда съвсем логично нашата делегация просто да прелети през Беринговия проток, а толкова важна и очаквана среща на върха на лидерите на двете страни да се проведе в Аляска.“, добави съветникът на Путин Ушаков.

Кремъл очаква следващата среща между Путин и Тръмп след Аляска да се проведе на руска територия, а "съответната покана вече е предадена на президента на САЩ.“.

От кабинета на губернатора на Аляска Майк Дънливи не можаха да уточнят къде точно ще се проведе срещата между руския и американския лидер.

„Това все още не е обявено“, казаха чиновниците, отбелязвайки, че тази информация ще дойде по-късно директно от Белия дом. От кабинета подчертаха, че срещата се планира на ниво федерално правителство.

Тръмп заяви, че предпочита да не използва израза "последен шанс за мир" в контекста на предстоящата среща с Путин.

Новината за предстоящата среща бе потвърдена от Русия. Кремъл разчита на посещение на Тръмп и в Русия. Следващата среща на лидерите искат да се проведе в Москва след Аляска, заяви съветникът Юрий Ушаков. Шефът на РФПИ Кирил Дмитриев - активен участник в преговорния процес, напомни, че Аляска дълго време е била известна като "Руска Америка" (от около 1733 г. до 1867 г.) преди да бъде продадена на САЩ.

Срещата Тръмп - Путин вероятно ще се състои в най-големия град на Аляска - Анкъридж.

Изборът на Аляска е изненадващ. Вчера американската телевизия "Фокс Нюз" съобщи, че Путин и Тръмп може да се видят още в предстоящата седмица. Два източника, запознати с преговорите, бяха съобщили, че срещата вероятно ще е още в понеделник, 11 август, като италианската столица Рим е една от обсъжданите дестинации. Спрягани бяха други европейски държави - Ватикана, Швейцария, Унгария, както и ОАЕ.

Sky News отбелязва, че ако преговорите са в Рим, ще възникне въпросът за изпълнение на заповедта за арест на руския президент, издадена от Международния наказателен съд, тъй като Италия е длъжна да го задържи.

