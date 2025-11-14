Борисов с извънредни думи за Лукойл

Лидерът на ГЕРБ излезе със специален пост в профила си във Фейсбук, в който коментира решенията на властите във Великобритания и САЩ относно санкциите срещу руската компания "Лукойл", собственик на рафинерията в Бургас.

По-рано стана известно, че двете западни столици са издали лицензи за дейността на бургаската рафинерия - Лондон до 14 февруари, а Вашингтон - до 29 април.

Въпросната дерогация се оказа разумен компромис от страна на Великобритания и очакван ход от САЩ — да се даде „време“ на България, за да не се предизвика енергиен шок.

Ето какво написа Борисов в профила си:

Било каквото било - вече ще бъде, както беше!

Сутринта ви казах как! Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от НС - ГЕРБ - СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица, ИТН!

Великобритания издаде временна лицензия (до 14 февруари 2026 г. ) за дъщерните компании на Lukoil в България — Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD — които управляват рафинерията в Бургас и веригата бензиностанции. Това лицензира банкови и търговски операции, за да продължат дейността им.

Съобщава се, че в САЩ Office of Foreign Assets Control (OFAC) е издал също подобна дерогация/лиценз, до 29 април 2026 година.

България прие законови промени и назначи специален управител (Румен Спецов) да поеме контрол над рафинерията и актива на Lukoil „временно“, като държавата се подготви за евентуален стоп на операции, ако санкциите влязат в действие пълноценно.

