Ракетна атака по Тел Авив предизвика разрушения и пожари (ВИДЕО)

Сгради бяха повредени, а автомобили изгоряха след ракетна атака от Иран срещу Тел Авив във вторник сутринта. Израелските власти съобщиха за поне четири места на попадения в централната част на града.

По данни на службата за спешна помощ Маген Давид Адом най-малко шестима души са ранени. Военните потвърдиха, че са засечени изстрелвания на ракети от Иран и са предприети действия за реагиране.

Спасителни екипи са изпратени на няколко места, където са регистрирани удари, съобщи полицията. Видеозаписи от района показват гъст черен дим и пожар до сериозно повредена сграда, като част от фасадата на няколко етажа е разрушена, а отломки са разпръснати по улицата.

Израелската армия заяви, че работи по овладяване на последствията от ударите в централната част на страната. На място са изпратени и специализирани екипи за обезвреждане на невзривени боеприпаси.

Според израелската полиция щетите са причинени от бойна глава с около 100 килограма експлозив. Тя е нанесла поражения по жилищни сгради и автомобили в засегнатите райони.

Въпреки разрушенията към момента няма данни за тежко пострадали. Властите продължават да изясняват пълния мащаб на щетите и обстоятелствата около атаката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com