Иран удари жестоко Израел въпреки разговорите за мир

Иран изстреля нов залп ракети срещу Израел тази сутрин, съобщи израелската армия, цитирана от Франс прес. Атаката идва едва часове след като Доналд Тръмп заяви, че се водят разговори с ирански представител за прекратяване на войната - информация, категорично отречена от Техеран.

Ракетите са били насочени към северната част на Израел, като армията е задействала системи за противодействие. Към момента няма данни за жертви.

Израелските военни уточниха, че са предприели действия за „пресичане на заплахата“, след като са засекли изстрелванията. Системите за отбрана са били активирани в опит да неутрализират ракетите още във въздуха, докато населението в засегнатите райони е било насочено към бомбоубежища.

Службата за спешна помощ Маген Давид Адом съобщи, че няма потвърдени пострадали, но екипи са изпратени незабавно към зоните, за които има сигнали за възможни удари. Оценката на щетите продължава, като спасителните действия са в ход.

Около 20 минути след първоначалното предупреждение израелската армия е разрешила на хората да напуснат бомбоубежищата, което подсказва, че непосредствената опасност е била овладяна, макар напрежението да остава високо.

В същото време силна експлозия е била чута в Йерусалим, съобщават журналисти на Франс прес, след като военните са засекли приближаващи ракети. Инцидентът допълнително засилва опасенията от нова ескалация в региона, въпреки дипломатическите сигнали от Вашингтон.

