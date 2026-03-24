Принц Мохамед бин Салман придумва Тръмп тайно да стори нещо голямо

Саудитска Арабия призовава Доналд Тръмп да разположи американски войски на място в Иран и да се възползва от „историческа възможност“ да преобрази Близкия изток, съобщава New York Times.

Според New York Times, престолонаследникът Мохамед бин Салман лично е настоявал Тръмп да продължи войната в серия от разговори през последната седмица. Това се случва, след като Тръмп заяви пред американски медии, че Техеран е претърпял „смяна на режима“ след повече от три седмици конфликт, при който много високопоставени служители бяха убити, включително бившият върховен лидер аятолах Али Хаменей. Междувременно държави по света предупреждават, че глобалната горивна криза е „критична“, тъй като се въвеждат спешни мерки в отговор на войната с Иран.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че е дошло времето за преговори с Иран за повторно отваряне на блокирания Ормузки проток, предвид опасната енергийна ситуация по света.

Мохамед бин Салман (MBS) призова Тръмп в няколко разговора през последната седмица да продължи да се бори с Иран, опитвайки се да убеди президента, че работата не може да бъде оставена наполовина завършена, съобщиха източници пред New York Times. Саудитският престолонаследник заяви, че иранското правителство ще представлява дългосрочна заплаха за региона, ако не бъде напълно унищожено, съобщиха официални лица.

Мохамед бин Салман призова Тръмп да изпрати войски в Иран, за да поеме контрола над енергийната инфраструктура на страната и да свали от власт настоящото правителство, добавиха източниците.

Тръмп изрази опасения, че по-нататъшната ескалация може да повиши цените на петрола, като средната национална цена на бензина достигна 4,00 долара в понеделник, в сравнение с 2,90 долара за галон, когато войната започна на 28 февруари. Личните възгледи на Салман контрастират с публичните изявления на Саудитска Арабия, които подчертават желанието на кралството за дипломатически край на войната, което доведе до ответни удари по енергийните му обекти и задуши износа му на петрол.

Ето я и последните новини 25-ия ден от войната между САЩ и Израел с Иран:

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви, че Исламабад „готов и поласкан“ да бъде домакин на мирни преговори между САЩ и Иран, като Доналд Тръмп сподели неговото изявление в Truth Social

Иран назначи бившия командир на Революционната гвардия, Мохамед Багер Золгадр, за ръководител на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, който да наследи убития Али Лариджани

Държавите от Персийския залив ще трябва да преосмислят споделената си сигурност след войната, която доведе до „срив на системата за сигурност“, заяви говорител на външното министерство на Катар

Израел заяви, че неговите военни ще поемат контрола над „зона за сигурност“ на около 20 мили в Южен Ливан, докато продължава борбата си срещу подкрепяната от Иран Хизбула

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви национално енергийно извънредно положение в отговор на конфликта в Близкия изток и това, което той нарече „непосредствена опасност“, представляваща за енергийните доставки на страната

База на британските специални сили в Северен Ирак отблъсна рекордните 14 ирански дрона самоубийци снощи в драматична ескалация на конфликта.

Нова Зеландия обяви, че ще предостави парични помощи, за да помогне на семействата да си позволят бензин в отговор на енергийната криза.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че е дошло времето за преговори с Иран за повторно отваряне на блокирания Ормузки проток, тъй като кризата вече е „критична“ за страните. Националният въздушен превозвач на Виетнам ще спре близо две дузини вътрешни полети седмично, считано от следващия месец, поради ограничените доставки на гориво, причинени от войната с Иран.

