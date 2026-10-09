Пет жертви след рухването на сграда в Истанбул

Петима души вече са жертвите след рухването на първите три етажа на седеметажна жилищна сграда в истанбулския район Малтепе. Тази сутрин в 6:15 часа спасителите извадиха последното тяло и обявиха край на издирвателната операция, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Общо 14 души са били извадени изпод развалините - четирима са били мъртви, а пети човек е починал по-късно в болница.

Сградата рухнала рано сутринта

Сигналът за инцидента е подаден вчера в 5:40 часа. Рухнали са първите три етажа на седеметажната сграда, в която има 12 апартамента.

По официални данни там са живеели 33 души. На партера е имало ателие, но по време на срутването в него не е имало хора.

Жителите на горните етажи са били изведени с помощта на спасителните екипи, докато операцията по издирването на хора под развалините е продължила часове наред.

774 души участваха в спасителната операция

В акцията са участвали общо 774 души персонал, 237 автомобила, два дрона и 10 специално обучени кучета.

Спасителите са работили сред отломките през целия ден и нощта, докато тази сутрин не е било открито и последното тяло.

След инцидента общо 55 души от три съседни сгради са били евакуирани заради опасения за безопасността им. Без подслон са останали 44 души, които са настанени в хотел.

На част от пострадалите и техните близки е оказана психологическа помощ от екипи на Дирекцията за управление при извънредни ситуации.

Сградата ще бъде съборена контролирано

Вече е започнало изпразването на горните етажи на пострадалата сграда, за да бъде намалена тежестта върху конструкцията.

След приключването на тази операция предстои контролирано събаряне на останалата част от сградата.

Властите продължават да следят и състоянието на съседните постройки, за да бъде изключен риск от ново срутване.

Арести и разследване след трагедията

Разследването е поверено на заместник-главен прокурор и прокурор.

Арестувани са архитектът и ръководителят на строежа на сградата. Собственикът е починал през 2016 г.

Проверяват се и всички лица, които са подписвали строителните документи и актовете за сградата. Разследването трябва да установи какво е довело до рухването и дали при строежа или последващата експлоатация са били допуснати нарушения.