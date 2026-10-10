Пет жертви след рухването на сграда в Истанбул
Последното тяло беше извадено тази сутрин, а спасителната операция приключи след близо денонощие работа
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Последното тяло беше извадено тази сутрин, а спасителната операция приключи след близо денонощие работа
Мавзолеят може да е на Траян Деций или на любимеца на Октавиан Август - Реметалк І
Археолози започват да проучват най-голямата тракийска могила у нас - Малтепе. Тя се намира край пловдивското село Маноле и ще бъде превърната в музей...