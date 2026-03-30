Папа Лъв XIV: Бог не чува молитвите на тези, които водят война

Папа Лъв XIV отхвърли твърденията, че Бог оправдава войната, и се помоли специално за християните в Близкия изток по време на литургия за Цветница пред десетки хиляди души на Площад "Свети Петър".

С навлизането на войната между САЩ и Израел срещу Иран във втория ѝ месец и продължаващата кампания на Русия в Украйна, Лъв посвети проповедта си за Цветница на убеждението, че Бог е "царят на мира", който отхвърля насилието и утешава потиснатите, предаде Politico (Политико).

"Братя и сестри, това е нашият Бог: Иисус, Царят на мира, който отхвърля войната, когото никой не може да използва, за да оправдае войната. Той не слуша молитвите на тези, които водят война, а ги отхвърля", каза Лъв.

Религията не оправдава насилието

Лидери от всички страни в конфликта с Иран са използвали религията, за да оправдаят действията си.

Американски представители, особено министърът на отбраната Пийт Хегсет, са се позовавали на своята християнска вяра, за да представят войната като усилие на християнска нация да победи враговете си с военна мощ.

Православната църква на Русия също е оправдавала инвазията на страната в Украйна като "свещена война" срещу западния свят, който счита за паднал в злото.

Цветница отбелязва триумфалното влизане на Иисус в Ерусалим в дните преди разпятието му, което християните честват в Страстната петък, и възкресението му на Великден.

Специална молитва за християните в Близкия изток

В специално благословение в края на литургията Лъв каза, че се моли особено за християните в Близкия изток, които "страдат от последствията на жесток конфликт. В много случаи те не могат напълно да извършват обредите на тези свети дни."

По-рано в неделя Латинският патриархат съобщи, че полицията в Ерусалим е попречила на върховното католическо духовенство да влезе в Църквата на Светия гроб.

Това било първият път от векове, в който църковните лидери били възпрепятствани да отбележат Цветница на мястото, където християните вярват, че е бил разпънат Иисус, се казва в съобщението на патриархата.

Лъв посочи, че по време на Светата седмица християните не могат да забравят колко хора по света страдат като Христос.

"Техните изпитания се обръщат към съвестта на всички. Нека да отправим молитвите си към Княза на мира, за да подкрепи хората, ранени от войната, и да отвори конкретни пътища към помирение и мир", каза папата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com