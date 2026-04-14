Пълен шок! Нещо нечувано се случи във Великобритания

Най-продаваната кола във Великобритания през март e китайска: кросоувърът Jaecoo 7 изпревари категорично Ford Puma, Nissan Qashqai и Kia Sportage като най-търсения модел от купувачите на Острова. За пръв път китайски автомобил излиза на върха на пазар със силно собствено производство на автомобили (заводи в Англия имат Nissan, Ford, Stellantis, JLR, Toyota, BMW Group и други).

Според данните за новите регистрации, Jaecoo 7, който е продукт на китайската Chery, е пласирал 10,064 екземпляра през март, изпреварвайки чувствително Puma (9193), Qashqai (8718) и Sportage (7310). Постижението е още по-впечатляващо, защото март е традиционно най-силният месец за британския пазар, отбелязва "Аутомедия".

От началото на годината Puma все още води с 16 128 продажби, но J7 вече я следва отблизо с 15,569 бройки.

Jaecoo и Omoda са съвсем нови дъщерни марки на китайската Chery, създадени най-вече с цел експорт на европейските пазари. На Острова Jaecoo се продава едва от януари 2025, а в България навлече официално в края на миналата година.

Март е бил паметен месец за британския пазар и в друго отношение: през него е регистриран нов рекорд по продадени електрически автомобили (86,120 бройки). Но и това постижение е далеч под заложените цели от британското правителство, което очакваше да постигне 33% дял на чистите електромобили през 2026. Засега показателят е 22.4%. Най-вероятно обаче продажбите на електрички тепърва ще се ускоряват, коментират експерти. Регистрациите през първото тримесечие са плод на поръчки, направени в края на миналата година, преди началото на войната в Иран и драстичното поскъпване на горивата.

