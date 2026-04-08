Пакистан влезе в голямата игра! Кой е премиерът, постигнал примирието с Иран

Кой е човекът, изиграл ключова роля в двуседмичното примирие между Съединените щати и Иран? То не дойде нито внезапно, нито случайно, а бе изковано в напрежение, ултиматуми и реална заплаха от мащабна война. В центъра на този процес застана премиерът на Пакистан - Мохамад Шахбаз Шариф.

Именно Шариф предложи формулата, която отключи процеса: двуседмично прекратяване на огъня, отлагане на крайния срок, поставен от Доналд Тръмп, и временно отваряне на Ормузкия проток като жест на добра воля.

Пакистан – новият посредник

С действията си Исламабад се превърна в основен канал за комуникация между Вашингтон и Техеран. Пакистан, който поддържа работещи отношения и с двете страни, използва уникалната си позиция, за да предава предложения, да смекчава позиции и да изгражда доверие там, където такова практически липсваше.

Телефонната дипломация на външния министър Исхак Дар с ключови регионални играчи като Турция, Саудитска Арабия и Египет допълни усилията на Шариф, превръщайки инициативата в широка регионална офанзива за мир.

Човекът зад дипломатическия пробив

За българската публика Мохамад Шахбаз Шариф е сравнително непозната фигура, но неговата биография обяснява защо именно той се оказа в центъра на събитията.

Роден през 1951 г. в Лахор, той израства в индустриално семейство, което изгражда една от водещите бизнес групи в Пакистан. Образован в престижния Government College University, Шариф първоначално поема семейния бизнес, преди да се насочи към политиката в края на 80-те години.

Кариерата му е белязана от дългогодишно управление на провинция Пенджаб – най-голямата и икономически най-важна част от страната. Като главен министър той изгражда репутация на ефективен администратор, съсредоточен върху инфраструктура, икономическо развитие и управленска дисциплина.

След военния преврат през 1999 г. съдбата му рязко се променя. Заедно със семейството си той е изпратен в изгнание в Саудитска Арабия – период, който се оказва решаващ за бъдещето му. Завръща се в Пакистан през 2007 г., за да възстанови политическата си кариера, а години по-късно достига до премиерския пост.

Този път – от бизнес към власт, през изгнание и обратно – изгражда у Шариф рядка комбинация от прагматизъм, търпение и усет за баланс.

Връзката с Рияд

Особено значение за сегашната му роля има близостта му със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Двамата изграждат отношения именно по време на изгнанието на Шариф в Саудитска Арабия – период, в който пакистанският политик не просто оцелява политически, но и създава стратегически контакти.

Тази връзка днес се превръща в ценен дипломатически капитал. Саудитска Арабия е ключов фактор в региона, а доверието между Рияд и Исламабад позволява на Шариф да разширява посредническата си роля и да говори с тежест пред всички страни.

