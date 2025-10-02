Отиде си най-известната природозащитничка в историята

Джейн Гудол, видна природозащитничка и приматолог, водещ световен експерт по шимпанзетата, почина на 91-годишна възраст, съобщи Би Би Си.

Нейната смърт бележи края на едно забележително пътуване, в което науката и любовта към природата вървяха ръка за ръка.

Пионер в изследванията на шимпанзетата

Наблюденията на Джейн Гудол помогнаха да се разкрие колко тясно свързани са хората с шимпанзетата. През 1960 година тя предприема първото си изследователско пътуване до джунглите на Танзания и става първият човек, регистрирал как животно използва инструмент. Тогава голямо мъжко шимпанзе, което тя кръщава Дейвид Грейбърд, изкопава термити с помощта на пръчка.

Дотогава се е смятало, че само хората притежават интелект, достатъчен за подобно действие. Нейните трудове бързо намират път до водещите научни списания, а през 1965 г. тя излиза на корицата на National Geographic, откривайки пред широката публика емоционалния и социален живот на приматите.

Посветен живот на каузата за природата

Извън научните открития Джейн Гудол работи неуморно по проекти за опазване на природата по целия свят. Тя създава инициативи и институции, които вдъхновяват поколения млади хора да обичат и защитават планетата.

Д-р Гудол е починала от естествена смърт, докато е била в Калифорния на обиколка с лекции в САЩ, според изявление на Института „Джейн Гудол“. За мнозина тя беше символ на лична отдаденост, превърнала се в глобална кауза.

Почит и признание от целия свят

Новината за смъртта ѝ предизвика реакции от най-големите международни организации. От ООН заявиха, че скърбят за загубата на д-р Гудол, отбелязвайки, че тя „е работила неуморно за нашата планета и всички нейни жители, оставяйки изключително наследство за човечеството и природата“.

Организацията „Грийнпийс“ също изрази своята скръб, наричайки я „един от истинските гиганти на опазването на природата на нашето време“.

Джейн Гудол е родена през 1934 г. в Лондон. Тя често споделяше, че очарованието ѝ от животните започнало още в детството, когато прочела книги като „Историята на д-р Дулитъл“ и „Тарзан“ – вдъхновения, които по-късно щяха да определят пътя на целия ѝ живот.

