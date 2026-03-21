Отиде си голям враг на Тръмп

Почина Робърт Мюлер, който беше специален прокурор на САЩ в разследването на руската намеса в американските избори през 2016 г. Той беше на 81 години.

Това съобщи CBS News, партньорът на BBC в САЩ.

Причината за смъртта на Мюлер не е обявена, но източници на медията казали, че е страдал от болестта на Паркинсон много години.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира светкавично на смъртта на Мюлер в Truth Social.

"Робърт Мюлер току-що почина. Добре, радвам се, че е мъртъв. Той вече не може да наранява невинни!" написа американският лидер.

От 2001 до 2013 г. Мюлер беше директор на ФБР. През 2017 г. Министерството на правосъдието на САЩ го назначи за специален прокурор по разследването на руската намеса в американските избори, когато Тръмп спечели първия мандат.

Разследването включваше 40 агенти на ФБР и 19 адвокати. За две години бяха издадени над 2 800 призовки и бяха интервюирани над 500 свидетели.

В резултат на всичко това обаче Мюлер не откри доказателства за съглашателство между Тръмп и руските власти, но въпреки това потвърди съществуването на намеса в изборите, като се аргументира, че е имало компрометиране на Демократическата партия на САЩ чрез публикуване на чувствителна информация, получена по време на кибератаки.

През лятото на 2025 г. директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард публикува доклад, в който се посочва фалшифициране на обвинения срещу Руската федерация за намеса в американските избори. Документът показа, че американското разузнаване е скрило данни за липсата на намеса от населението на страната и е манипулирало информацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com