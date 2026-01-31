Олимп, в зората на играта - карнавалът във Венеция започна

От 31 януари до 17 февруари Венеция отново се превръща в сцена на един от най-емблематичните културни празници в Европа – Венецианския карнавал. Тазгодишното издание е под знака на олимпийския дух и се провежда под мотото „Олимп – в зората на играта“, като символично се свързва с домакинството на Италия на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

Програмата поставя акцент върху връзката между изкуство, история и спорт – препратка както към античната митология, така и към традиционната роля на карнавала като пространство за съревнование, спектакъл и колективна енергия. Официалният старт е белязан от мащабни улични представления, циркови и акробатични шоута, които ще обхванат централните площади на Венеция, Местре и островите в лагуната, с участието на стотици артисти от цял свят.

Сред най-очакваните събития остава традиционното водно шествие по Канале Гранде, в което маскирани лодкари и алегорични фигури превръщат града във „плаваща сцена“. Паралелно с това продължава и вековната традиция по избора на „Мариите на карнавала“, кулминираща с финална церемония в операта „Ла Фениче“.

Карнавалът включва още официални балове в исторически палати, детска програма с образователен и спортен акцент, специални изложби, театрални и музикални събития, както и т.нар. „Карнавал на вкусовете“, в който местни ресторанти предлагат тематични менюта. Кулминация в програмата е мащабното водно шоу в комплекса „Арсенале“, вдъхновено от идеята за олимпийското безсмъртие и човешкото преодоляване.

Със своята комбинация от традиция, съвременно сценично изкуство и международен размах, Венецианският карнавал за пореден път ще се превърне във водещо културно събитие, което дава старт на големия фестивален сезон в Италия.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com