Часовникът на Страшния съд: 85 секунди до края на света

В началото на ядрената ера учените създават Часовника на Страшния съд, за да символизират колко близо е човечеството до самоунищожение.

Близо 80 години по-късно Бюлетинът на атомните учени премести стрелките на часовника на 85 секунди преди полунощ - най-близката точка, до която някога е достигал.

Полунощ представлява момент, в който Земята става необитаема.

Преди това часовникът беше настроен на 89 секунди до полунощ, след две години на 90 секунди.

Промяната през 2025 г. отразява липсата на напредък в справянето с основните глобални заплахи, включително ядрените оръжия, климатичните промени, биологичните рискове и бързо развиващите се технологии като изкуствения интелект.

Учените посочват също, че нарастващото разпространение на дезинформация и подвеждаща информация допълнително засилва тези опасности.

Според Бюлетина глобалното сътрудничество отслабва, вместо да се подобрява, на фона на нарастващ национализъм, ескалиращи конфликти с участието на държави, притежаващи ядрено оръжие, и предстоящото изтичане на последния голям договор за контрол над ядрените оръжия между САЩ и Русия.

В същото време светът остава неподготвен за нововъзникващи биологични заплахи, а нерегулираните инструменти с изкуствен интелект ускоряват разпространението на фалшива информация и подкопават усилията за справяне с тези рискове.

Основан през 40-те години на XX век от учени, участвали в проекта "Манхатън", Бюлетинът първоначално се фокусира върху ядрените опасности, а по-късно разширява обхвата си, за да включи климатични и други екзистенциални заплахи.

Часовникът се актуализира ежегодно като комуникационен инструмент, а не като прецизно измерване, с цел да провокира обществен дебат и действия.

Въпреки че часовникът никога не е достигал полунощ, учените подчертават, че неговата посока е предупреждение.

Историята показва, че напредък е възможен - най-ясно през 1991 г., когато споразуменията за намаляване на въоръженията отдалечават часовника най-много от полунощ.

Бюлетинът поддържа позицията, че тъй като човечеството е създало тези заплахи, то може и да ги намали чрез устойчиво глобално сътрудничество, информирано обществено участие и индивидуални действия в подкрепа на ограничаването на климатичните промени и дискурс, основан на истината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com