За какво настоява Рамзан Кадиров

Чеченският лидер Рамзан Кадиров заяви, че е против преговорите за прекратяване на войната в Украйна, съобщава "Ройтерс", цитира БТА.

Той настоя Москва да продължи да се бори.

"Вярвам, че войната трябва да бъде доведена до своя край. Аз съм против преговорите", отбеляза Кадиров в Кремъл, по време на срещата на президента Владимир Путин с държавния глава на Обединените арабски емирства.

Кадиров, който нарича себе си "пехотинецът" на Путин, е отявлен военен ястреб. Изказването му отразява настроенията сред хардлайнерите, че Русия печели четиригодишната война и трябва да продължи дори когато президентът на САЩ Доналд Тръмп засилва дипломатическите усилия за нейното прекратяване.

Решението дали и кога да се спре обаче е категорично на Путин. Кремъл твърди, че Русия би предпочела да постигне целите си в Украйна чрез дипломация, но че ще го направи чрез военни средства, ако това не е възможно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com