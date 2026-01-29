Жестоко. 140 удара с камшик за прелюбодейци в Индонезия

Мъж и жена, осъдени от ислямски трибунал за извънбрачни сексуални отношения в консервативната провинция Ачех в Западна Индонезия, изтърпяха наказание от по 140 удара с камшик.

Двамата, чиято възраст не се уточнява, са получили по 140 удара с бич на всеки, от които 100 за извънбрачен секс и 40 за консумация на алкохол, уточни пред АФП Мухамад Ризал - началникът на полицията в Ачех – единствената индонезийска провинция, въвела шериата, предаде БТА.

Жената припаднала по време на наказанието и е откарана с линейка в болница.

Това е една от най-тежките присъди след влизането в сила на ислямския закон в провинцията през 2001 г.

Четирима други души също са били публично бичувани днес. Сред тях са полицай и партньорката му, осъдени за прекалена близост, без да имат брак. Те са получили по 23 удара с бич.

Индонезия забрани извънбрачните сексуални отношения в последния си наказателен кодекс през 2022 г., който влезе в сила в целия архипелаг през 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com