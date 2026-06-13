Олимп, в зората на играта - карнавалът във Венеция започна
Препратка към домакинството на Италия на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо.
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Препратка към домакинството на Италия на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо.
По-ранното му закриване е като мярка в борбата срещу разпространението на коронавируса