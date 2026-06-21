Огромно щастие за един от най-емблематичните британски водещи

Добра новина за един от най-емблематичните британски водещи и легенда в автомобилния свят.

Джереми Кларксън е в ремисия, дни след като разкри, че се е борил с „агресивна“ форма на рак на простатата, съобщава „BANG Premier“.

На финала на пети сезон на предаването Clarkson's Farm, 66-годишният телевизионен водещ съобщи, че е бил диагностициран през май 2025 г. и е преминал лечение за злокачествен тумор в простатата през август същата година. Епизодът завършва драматично, като Кларксън се появява в болнично легло и заявява, че ако лечението е успешно, ще се върне за шести сезон, а ако не - няма.

В интервю той заявява, че се чувства „най-щастливият човек на света“, след като контролен PSA тест е показал липса на признаци на рак, което означава, че е в ремисия.

Кларксън подчертава, че става дума за агресивен вид рак, който е можел да се разпространи към други органи, което би усложнило значително лечението. Той описва ситуацията като потенциално животозастрашаваща, ако не е била открита навреме.

Бившият водещ на Top Gear отправя и призив към зрителите редовно да се изследват, като подчертава, че прегледът не е нито болезнен, нито унизителен и може да бъде решаващ за ранното откриване на заболяването.

В шоуто си той разказва за диагнозата пред колегите си, включително Калеб Купър и Чарли Айрланд, като споделя, че е научил за заболяването още през май след биопсия. По думите му лечението е било планирано да съвпадне с натоварен период във фермата, което е усложнило ситуацията.

Кларксън отбелязва и че в началото на годината е имал сърдечни проблеми, а в края ѝ вече се е сблъсквал с рак, като определя периода като изключително тежък.

В по-късен епизод той е показан отново в болнично легло, като обяснява, че част от лечението е протекло с усложнения, след като е възобновил прием на медикаменти за сърдечни проблеми без консултация с лекарите, което е довело до допълнителни усложнения.

Кларксън уточнява, че ще продължи с редовни изследвания и наблюдение, но остава оптимист, че болестта няма да се завърне. Новият сезон на Clarkson's Farm е планиран за 2027 г.

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