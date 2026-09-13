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Стенли започна да се усмихва

Стенли започна да се усмихва

Бирмингам. Стилиян Петров изглежда все по-добре. Рекордьорът по мачове за националния ни отбор позира за снимка с бебе, на която широко се усмихва, пр...

05 август | 15:03
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