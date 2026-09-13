Огромно щастие за един от най-емблематичните британски водещи
Джереми Кларксън е в ремисия, дни след като разкри, че се е борил с „агресивна“ форма на рак на простатата
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Джереми Кларксън е в ремисия, дни след като разкри, че се е борил с „агресивна“ форма на рак на простатата
Заради лечението през 2024 г. тя се оттегли от задълженията си за няколко месеца
При хематологичните заболявания вече се постига ремисия без терапия, а пациентът води нормален живот без страх от смърт
Бирмингам. Стилиян Петров изглежда все по-добре. Рекордьорът по мачове за националния ни отбор позира за снимка с бебе, на която широко се усмихва, пр...