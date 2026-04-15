Нови тайни разговори - САЩ и Иран общуват чрез Пакистан

Високопоставена пакистанска делегация пристигна в Техеран със съобщение от САЩ, в опит да се съживят преговорите с Иран след провала на последния кръг разговори. Посещението идва на фона на нарастващо напрежение около изтичащото примирие и липсата на яснота дали то ще бъде удължено. Паралелно с това Техеран продължава да комуникира с Вашингтон чрез посредничеството на Исламабад. Ситуацията остава крехка, а дипломатическите сигнали са противоречиви.

Според иранската агенция Тасним пакистанският фелдмаршал Асим Мунир е пристигнал в иранската столица начело на високопоставена делегация. По данни на държавната телевизия ИРИБ, цитираща пакистански източници, делегацията носи послание от Вашингтон и ще проведе разговори с външния министър Абас Арагчи по въпроси, свързани с „втория кръг на преговорите“.

Пакистанското външно министерство не е отговорило на запитванията за коментар, което допълнително засилва усещането за чувствителността на мисията. Ролята на Исламабад като посредник между двете страни обаче вече се очертава като ключова, особено след като директните контакти не доведоха до резултат.

Разговорите между САЩ и Иран през уикенда не успяха да доведат до споразумение, което принуждава двете страни да търсят алтернативни канали за комуникация. Още вчера Доналд Тръмп намекна за възможно развитие, заявявайки, че „нещо“ може да се случи „през следващите два дни“ в Исламабад - мястото, където се проведоха последните преговори.

Иранската страна потвърждава, че комуникацията продължава. Говорителят на външното министерство Есмаил Багаеи заяви, че обменът на послания чрез Пакистан не е прекъсван, въпреки провала на последните разговори. В същото време той не даде яснота дали примирието ще бъде удължено.

„Засега, както споменах, разговорите продължават чрез пакистански посредник и предстои да видим доколко другата страна наистина е сериозна в твърденията си за дипломация“, заяви Багаеи, цитиран от ИРНА.

Той отправи и директни обвинения към Вашингтон: „Съединените щати трябва да докажат своята сериозност, защото многократно не само не са изпълнявали ангажиментите си, но на практика са подкопавали самата преговорна маса.“

По думите му Иран не е представил ново предложение и продължава да се придържа към своя план от 10 точки, предложен като рамка за прекратяване на конфликта. В същото време той определи част от американските искания като „неразумни и нереалистични“.

Сред основните спорни теми остава ядрената програма. Техеран настоява за правото си да обогатява уран за мирни цели, докато според информацията САЩ настояват за отказ от ядрени оръжия, предаване на високообогатен уран, ограничения в отбранителните способности и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Към момента липсата на пробив и неяснотата около примирието поставят региона в състояние на напрегнато очакване. Всичко сочи, че следващите дни ще бъдат решаващи - както за бъдещето на преговорите, така и за риска от нова ескалация.

