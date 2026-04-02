Нейнски се произнесе за Ормузкия проток

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски заяви, че България няма да участва във военна коалиция за разчистването на Ормузкия проток, защото не разполага с възможности за това.

Обединеното кралство покани 35 държави, включително България, но без САЩ, за да обсъдят възможностите за отваряне на Ормузкия проток - важния морски маршрут за петрол и газ, който беше блокиран от Иран.

Категорично това не е покана за военна операция. Ние нямаме потенциал за отварянето на протока. Ние сме част от НАТО, стремим се да бъдем авторитетен член, защото е въпрос на сигурност. България няма да участва във военна коалиция за разчистването на Ормузкия проток, защото не разполагаме с възможности за това. Аз ще участвам в разговора с британския премиер Киър Стармър, за да се запозная с обстоятелствата и ситуацията“, заяви в ефира на Нова тв Нейнски.

