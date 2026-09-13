Нейнски се произнесе за Ормузкия проток
Нямаме възможности да участваме във военна коалиция за разчистването му
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Нямаме възможности да участваме във военна коалиция за разчистването му
Новината е добра за българите
Изводът на нашия знаков политик е тревожен
Бившият външен министър анализира и международната обстановка
Каквото и друго да се приказва за Сирия
И сподели своя опит в подобни ситуации
Докъде стиган интересите му
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