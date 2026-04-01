Нечувано! Иранският президент с писмо до американците

Президентът Доналд Тръмп ще произнесе в сряда вечерта официално обръщение към американците относно войната с Иран. Това е първата му реч по тази тема от избухването на конфликта преди месец. Обръщението идва на фона на срутващи се рейтинги, икономически тревоги и разрастващи се дипломатически напрежения. Очаква се Тръмп да увери нацията, че американските цели се постигат и че има ясен план за приключване на войната. По-рано в сряда той обяви „голям пробив", твърдейки, че иранският президент търси примирие - твърдение, което беше незабавно отречено от иранското външно министерство. Тръмп многократно е заявявал, че войната може да приключи в рамките на три седмици, но същевременно е отправял заплахи за ескалация, включително удари по гражданската инфраструктура на Иран и изпращане на сухопътни войски.

Обаче BBC току-що предаде, че иранският президент Масуд Пезешкиан е написал писмо, адресирано до „народа на Съединените американски щати“, в което заявява, че Иран „никога не е започвал война“, въпреки това, което той описва като „продължителна окупация и инвазия“.

Публикуването на писмото идва часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „новият президент на режима в Иран“ – без да уточни кого има предвид – е поискал прекратяване на огъня.

В публикация в социалните мрежи Тръмп посочи, че САЩ ще обмислят примирие „когато Ормузкият проток е отворен, свободен и безопасен. Дотогава ще заличаваме Иран до пълно унищожение или, както се казва, ще го върнем в Каменната ера!!!“.

В своето писмо Пезешкиан не споменава нищо за евентуално примирие.

Иранският народ не изпитва враждебност към народите на Америка, Европа или съседните държави, пише той, като завършва, че изборът между „конфронтация и сътрудничество“ ще „оформи бъдещето за поколения напред“.

Той призовава хората в Америка да погледнат отвъд политиката и реториката и да преосмислят реалностите от миналото и настоящето.

„Нашият народ не таи вражда към други нации. Атаките срещу инфраструктурата на Иран и срещу нашите граждани имат последици отвъд границите на страната. Това, което правим в отговор, се основава на законното право на самозащита, а не е акт на агресия“, подчертава той.

На този фон, след като иранската страна вече отрече да е искала примирие, става ясно, че президентът се опитва да наложи напълно различен разказ – такъв, който да защити и запази правото на Иран да се отбранява, съобщава "Ал Джазира".

