Напрежение след примирието! Тръмп заплаши Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Иран, че не спазва споразумението за временно примирие, което включва повторното отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, съобщиха световните агенции. В публикация в социалната мрежа Трут соушъл той заяви, че действията на Техеран противоречат на договореното и предупреди за последствия. Напрежението идва на фона на крехката пауза в региона и риска от нова ескалация.

„Иран се справя много зле, някои биха казали даже позорно. Това не е споразумението, което имаме!“, написа Тръмп, като директно постави под съмнение ангажиментите на Техеран по договореното примирие.

Малко по-рано американският президент предупреди Иран да не въвежда такси за преминаване на кораби през Ормузкия проток - един от най-важните петролни маршрути в света. По думите му подобен ход би бил в разрез с интересите на самия Иран и трябва да бъде прекратен незабавно, ако вече се предприема.

„Те имат интерес да не го правят, а ако са почнали да го правят, то е по-добре да престанат още сега“, заяви Тръмп, визирайки намеренията на Техеран да таксува преминаващите кораби.

Американският президент добави, че петролът ще започне да тече отново със или без помощта на Иран, без да уточни какви конкретни действия има предвид. Изказването засили напрежението около сигурността на корабоплаването в региона и бъдещето на енергийните доставки.

