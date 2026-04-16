Над 26 милиона иранци се готвят за война въпреки примирието

Повече от 26 милиона иранци са се записали доброволно за военна служба въпреки действащото примирие във войната със САЩ и Израел, съобщи ДПА, като се позова на иранската държавна телевизия ИРИБ.

Кампанията се провежда под мотото "Пожертвай живота си" и по данни на иранските медии е обхванала огромна част от населението. В страната живеят около 90 милиона души, което превръща числото в изключително силен политически и обществен сигнал. Според информацията записванията са направени в рамките само на една национална мобилизационна вълна.

Държавното радио в Иран твърди, че доброволците се вписват както в редовете на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, така и в армията. Предвижда се и създаване на живи вериги за защита на обекти, които могат да бъдат мишена на израелско-американски удари, което показва колко далеч стига мобилизационната реторика в страната.

Сред записалите се доброволно са иранският президент Масуд Пезешкиан, повечето министри в кабинета му, председателят на парламента Мохамад Бакер Калибаф, както и висши държавни представители, спортисти и хора на изкуството. Така властта очевидно се опитва да покаже, че мобилизацията не е ограничена до армията, а се представя като национална кауза, обхващаща целия обществен и политически елит.

Данните идват на фона на крехко примирие, което формално намали риска от незабавна ескалация, но очевидно не е успокоило напрежението в Иран. Напротив - сигналът от Техеран е, че държавата иска да демонстрира готовност за нов сблъсък във всеки момент, дори когато официално бойните действия са замразени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com