Много лоша новина за германските пенсионери

Много голяма част от пенсионерите в Германия - 42% от общо 19 милиона души - получават по-малко от 1000 евро на месец към края на миналата година. Това съобщи ДПА, цитирайки данни на германското Министерство на труда в отговор на парламентарно питане на Рене Шпрингер от "Алтернатива за Германия".

Над 8 милиона пенсионери са имали доходи под прага за получаване на социални помощи в Германия, който в края на 2024 г. е бил 1011 евро. Шпрингер критикува правителството, заявявайки, че вместо да повишава пенсиите, социалната държава се "подкопава от масова миграция на бедни хора".

Министерството подчерта, че размерът на пенсията за трудов стаж сам по себе си не определя правото на социална помощ, тъй като не се вземат предвид други доходи и семейни обстоятелства. Размерът на пенсията се изчислява индивидуално, според трудовия доход, внесените осигуровки и броя години осигурителен стаж.

По данни на Германския пенсионен осигурителен фонд средната месечна пенсия през 2024 г. е нараснала до 1154 евро спрямо 1102 евро през 2023 година. Средно мъжете са получавали 1405 евро, а жените - 955 евро.

