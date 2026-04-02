Мъж дал 195 000 евро – всички семейни спестявания на актьора "Жан Рено"

"Здравейте, аз съм Жан Рено“. Тези думи приковават вниманието на Паскал, 50-годишен инженер, след което той решава да изпробва платформа, обещаваща му бърза печалба, bTV.

Реклама с изображението на актьора е била използвана за популяризиране във Франция на измамна платформа за търговия, според Le Figaro.

Инженерът обяснил пред вестник Le Progrès, че е започнал с инвестиране на малки суми. Първоначално инвестираните 250 евро бързо нараснали до 8000 евро.

След това неговият контакт на платформата му предложил да изтегли 4000 евро от тази сума, за да спечели доверието му. И парите наистина се озовали в сметката на Паскал.

Семейни спестявания, инвестирани в измамна платформа

След това Паскал решил да инвестира всички семейни спестявания - 195 000 евро. По-късно сметката му показала баланс до 500 000 евро. Паскал решил да изтегли тези виртуални пари, вярвайки, че инвестицията е много печеливша.

Измамниците му се обадили панически и заявили, че тегленето е невъзможно поради неплатена такса. Усещайки, че нещо не е наред, Паскал започнал да подозира измама.

Той се свързал с платформата за криптовалути, която му обяснила, че е жертва на измама, тъй като в акаунта му не са показани реални транзакции.

Жан Рено подава жалба за кражба на самоличност. Мъжът, който е на около 50 години, е съкрушен. Принуден да ипотекира къщата си, той решава да подаде жалба срещу неизвестни лица за финансова измама и също така да съди банката си.

„Смятаме, че е имало пропуск от страна на банката в изпълнението на задължението за бдителност, предвидено от закона. Когато някой извършва необичайни операции в банкова сметка, банката трябва да се свърже с клиента, за да подпише декларация за отговорност. Това не се случи в случая на Паскал“, каза неговият адвокат Джоселин Зиглер пред Le Figaro.

„През 2025 г. многобройни съдилища са осъждали банки по подобни дела, като обикновено са присъждали обезщетение от 60 до 70% от измамната сума“.

Банката от своя страна твърди, че няма за какво да се упреква в тази ситуация, тъй като всички транзакции са били валидирани от Паскал.

„Моят клиент признава своята непредпазливост, но грешката му не освобождава банката от задължението ѝ за бдителност“, продължи адвокатът.

Наказателното разследване все още продължава. То ще бъде сложно и измамниците вероятно никога няма да бъдат изправени пред правосъдието, тъй като първите онлайн следи водят към Азия, далеч от европейските юрисдикции.

От своя страна Жан Рено заяви пред регионалната преса, че „съжалява, че неговата известност може да бъде използвана за тази измамна цел“ и добавя, че е подал жалба срещу неизвестни лица за кражба на самоличност.

