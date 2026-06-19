Маймуна в Тайланд вероятно е убила турската актриса

и мистериозна трагедия разтърси съседна Турция и почитателите на балканските сериали. Младата и изключително популярна актриса Едже Иртем, позната на зрителите с ролята си в хитовата поредица „Шербет от боровинки“, издъхна внезапно само ден след като отпразнува своя 35-и рожден ден. Докато първоначалните версии сочеха като причина за фаталния край внезапен инфаркт, семейството ѝ излезе със стряскащо подозрение, че смъртта е причинена от ухапване от маймуна по време на екзотична ваканция.

Сега случаят е пренесен в съдебната зала, а прокуратурата е вдигната на крак, за да разплете зловещата мистерия.

Белезите по лявата ръка

Ужасяващата нишка на събитията се разплита около седмица преди внезапната кончина на красивата актриса. Едже Иртем се завръща в родината си от дълго планирана екскурзия до Тайланд. По време на почивката в азиатската държава обаче тя е нападната и ухапана от маймуна, като по лявата ѝ ръка са останали ясни физически следи и белези от зъбите на животното.

Близките на звездата подозират, че Иртем не е обърнала сериозно внимание на инцидента или раната не е била обработена правилно, което е довело до навлизането на смъртоносна инфекция в организма ѝ. Основната версия на опечаленото семейство е, че младата жена е станала жертва на бързо развил се и токсичен сепсис, който е отровил кръвта ѝ и е довел до спиране на сърдечната дейност.

Прокуратурата в Истанбул започва разследване

За да излезе истината наяве, семейството на Едже Иртем предприе незабавни юридически действия. Техният личен адвокат Угур Гьокоюн вече е внесъл официално искане до Главната прокуратура в Истанбул за извършването на детайлна и специализирана съдебномедицинска експертиза.

Роднините настояват състоянието на тялото да бъде подложено на пълна аутопсия, която категорично да потвърди или отхвърли тезата, че фаталният край е настъпил в резултат на ухапването от дивото животно в Тайланд. Медицинските експерти напомнят, че дивите маймуни пренасят десетки опасни за човека вируси, бактерии и зарази, сред които бяс и херпес B, които без навременна ваксинация и антибиотично лечение могат да бъдат абсолютно смъртоносни за броени дни. Резултатите от аутопсията се очакват с огромен интерес както от близките, така и от милионите фенове на турското кино.



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