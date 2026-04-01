Кремъл затваря Телеграм и налага „бял списък“ в мрежата

Русия забранява приложението за съобщения Телеграм в рамките на по-строги ограничения в интернет. Властите въвеждат и "бял списък" за достъп до сайтове чрез мобилните оператори - мерки, които наблюдатели сравняват с китайската система за интернет цензура.

От днес руската ФСБ официално получава и правомощия за достъп до копия от базите данни на всички организации, намиращи се в Русия. Решението бележи нов етап в контрола върху дигиталното пространство и предизвиква сериозни реакции сред правозащитни организации.

През последните дни руските власти вече предприеха стъпки към ограничаване на чуждестранните платформи, като бяха забавени или частично блокирани няколко популярни социални мрежи. Наблюдатели отбелязват, че се засилва натискът върху технологичните компании да съхраняват данни на руски граждани на територията на страната.

Паралелно с това бяха въведени нови изисквания към интернет доставчиците за по-строг контрол върху трафика и съдържанието. Според експерти тези действия са част от по-широка стратегия за изграждане на т.нар. „суверенен интернет“, който да бъде напълно контролиран от държавата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com