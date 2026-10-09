Кремъл : Хитлер печели избори за кмет, ето къде

Говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова коментира възможността на кметски избори в Перу да победи политик на име Хитлер Мусолини Симеон Флорес, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Захарова заяви, че тази ситуация се явява част от общата тенденция нацистките фигури в днешния свят да се приемат като нещо нормално.

"В един перуански град, който се казва Керопалка, тези дни се проведоха избори. Спечели ги човек, който се казва Хитлер Мусолини Симеон Флорес. От една страна, това звучи като някаква шега. Но ние проверихме - не е фейк. Все пак да кажа - вероятно той не е виновен за това, това е просто името му“, посочи тя, говорейки по време на второто издание на Глобалния дигитален форум.

"От друга страна, това са малките неща, които връщат тези зловещи, свързани с липсата на морал имена обратно в общественото съзнание, на равнището на някакво възприятие. Тоест, те отново започват да ни приучват към нещо, което не е лошо и е естествено“, добави Захарова.