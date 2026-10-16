Болшой театър. Захарова с новина за ударите в Черно море

Няма доказателства за участието на конкретна страна в атаките срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

По думите ѝ инцидентите са били обсъдени на срещата между руския посланик Елеонора Митрофанова и българския премиер Румен Радев, проведена на 13 октомври.

Захарова представи като обобщение на разговора твърдението, че към момента няма доказателства, които да установяват участието на която и да е страна в ударите по корабите.

По време на срещата Митрофанова заяви, че не разполага с информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски плавателни съдове в Черно море. Посланикът увери премиера също, че няма информация за атаки по България.

Разговорът между двамата се състоя след поредното нападение с дронове срещу два търговски кораба край Бяла. Седмица по-рано други два плавателни съда бяха атакувани на около 70 морски мили източно от града.

Изявлението на Захарова представя позицията на руското външно министерство. В него не се посочват данни от разследване или други доказателства, които да установяват извършителя на нападенията.



