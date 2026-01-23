Кремъл говори за напредък в мирните разговори за Украйна

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев определи като „важни“ проведените в Кремъл обсъждания, посветени на възможно мирно уреждане на конфликта в Украйна, между държавния глава и пристигнали в Москва американски пратеници, предаде Ройтерс. Дмитриев е участвал в разговорите от руска страна заедно със съветника по външна политика в Кремъл Юрий Ушаков.

„Днес в Кремъл се състоя важна руско-американска дискусия. Президентът Путин прие миротворците Стив Уиткоф, Джаред Къшнър и Джош Грюнбаум. На нея участваха съветникът на президента Юрий Ушаков и аз“, написа Дмитриев в социалната мрежа Х след срещата.

По думите на Ушаков разговорите са били конструктивни и ще бъдат последвани още днес от нови дискусии, които ще се проведат в Абу Даби и ще бъдат посветени на въпросите на сигурността, с участие на руски, украински и американски представители. Той подчерта, че американската страна е положила значителни усилия за подготовката на срещите и изрази надежда те да открият перспектива за напредък по целия кръг от въпроси, свързани с прекратяването на конфликта и постигането на мирно споразумение, цитира го ТАСС.

Ушаков обаче подчерта, че по време на разговорите за пореден път е било потвърдено, че без решаване на териториалния въпрос по формулата, договорена в Анкоридж, не може да се разчита на дългосрочно споразумение. По думите му американските пратеници са пристигнали в Москва директно от Давос, където малко преди това са участвали в събития заедно със своя президент Доналд Тръмп, включително срещи, свързани с украинското уреждане.

Кремълският съветник добави, че гостите на руския президент са споделили лични впечатления и нови оценки за срещата на американския държавен глава в Давос с украинския президент Володимир Зеленски, на която са присъствали както Уиткоф, така и Къшнър.

В същото време Ушаков подчерта, че Русия ще продължи да преследва целите си на бойното поле, докато не бъде постигнато политическо споразумение за разрешаване на украинската криза. По думите му Москва е искрено заинтересована от дипломатическо решение, но до постигането му руските въоръжени сили ще продължат да действат последователно, като според Кремъл запазват стратегическата инициатива.

