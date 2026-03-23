Кошмар на пистата. Самолет се сблъска с пожарна (ОБНОВЕНА)

Пътнически самолет на "Еър Канада" се сблъска с противопожарен автомобил на летище Ла Гуардия в Ню Йорк. Инцидентът е станал докато самолетът е рулирал след кацане. Ен Би Си съобщава за четирима ранени. Сред тях са пилотът и помощник пилотът на самолета, които са пострадали тежко. Заради инцидента летището остава затворено.

Снимки: БТА/АП

Малко по-късно стана ясно, че пилотът и вторият пилот са загинали, предаде Си Ен Ен. Сержант и офицер в наземната машина имат счупени крайници и са в стабилно състояние в болница, предаде Ройтерс.

Американската федерална авиационна администрация издаде заповед за спиране на полетите, предупреждавайки, че има „висока" вероятност да я удължи. Нюйоркската служба за управление при извънредни ситуации призова хората да „очакват отменени полети, затваряния на пътища и задръствания" около летището в квартал Куинс и препоръча използването на алтернативни маршрути.

Самолетът CRJ-900, идващ от Монреал, се е сблъскал при рулиране след кацане с превозното средство със скорост от около 39 км/ч, съобщи сайтът Флайтрадар24, който е регистрирал данните в 23:37 ч. Пожарната се е придвижвала по пистата към друг самолет по сигнал за странна миризма на борда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com